Mouvement de grève mardi dans le secteur des soins de santé en Flandre

Des actions symboliques sont prévues dans toute la Flandre, notamment dans les maisons de repos et de soins, ainsi que dans les institutions de soins à la jeunesse et aux personnes porteuses d'un handicap, a confirmé Martine Dewitte, déléguée syndicale ACV Openbare Diensten. "Ces actions seront courtes et visibles - nous les partagerons sur les médias sociaux -, mais les patients les remarqueront à peine", a-t-elle assuré.

Le motif de cette grève réside dans la proposition de décret qui sera à nouveau discutée au Parlement flamand à la fin du mois de septembre. Ce décret ouvrirait le secteur des soins aux acteurs commerciaux, ce qui inquiète les syndicats. Ils craignent que des acteurs privés ne privilégient le profit et décident de réduire le personnel et les services.