Le mauvais temps provoque des vendanges décevantes et retardées dans le Limbourg

Le gel, l'excès ou le manque de soleil, la grêle et les pluies excessives ont poussé les viticulteurs limbourgeois à redoubler de vigilance pour protéger leurs raisins contre les maladies telles que le mildiou et la moisissure. "L'année de récolte 2021 a commencé immédiatement par un défi de taille. Au printemps, il y a eu quelques jours d'air polaire, ce qui signifie que la température est facilement descendue sous zéro", explique la députée provinciale Inge Moors (CD&V).

La récolte du cépage précoce Solaris a déjà commencé. Les autres cépages tels que le Chardonnay, le Johanniter, le Pinot noir et le Souvignier gris devront attendre le mois d'octobre. En raison des conditions météorologiques changeantes et de l'été humide, il y a beaucoup moins de raisins sur la vigne cette année. Pour certaines variétés, la récolte pourrait être réduite de moitié par rapport à l'année dernière.

Après le gel, il y a également eu beaucoup de pluie pendant la période de floraison et d'épanouissement, ce qui a rendu la pollinisation difficile, voire impossible. Les fortes pluies de ces derniers mois ont également eu pour conséquence que des champignons tels que le botrytis et le mildiou étaient plus répandus que jamais. En outre, le nombre réduit d'heures d'ensoleillement en été a ralenti l'accumulation des sucres dans les raisins et les températures plus basses ont ralenti la décomposition des acides. En conséquence, les raisins de cette année ont mis plus de temps à mûrir.