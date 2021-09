La maturité numérique des Wallons en légère croissance (2)

La pandémie de covid-19 a été un moteur d'accélération en la matière et 18% des ménages disent avoir dû s'équiper pour y faire face, notamment pour les études des enfants (dans 57% des cas) et pour le télétravail (42%).

Les compétences numériques sont à la peine, et ont peu augmenté sur un an. Une progression surtout marquée chez les femmes, qui résorbent dès lors quelque peu leur retard. 35% (+11 points de pourcentage) des Wallons souhaiteraient d'ailleurs pouvoir se former pour améliorer leur maîtrise du numérique.

Globalement, "une tendance d'amélioration se dégage, mais il reste des marges de progression importantes", note le ministre de l'Innovation et du Numérique, Willy Borsus. Le baromètre nous appelle "à être sensible à la fracture numérique qui pourrait créer de nouvelles discriminations", pointe-t-il, ajoutant que le numérique est "l'une des pierres angulaires" du plan de relance, doté d'un budget de 266 millions d'euros.

De son côté, l'Agence du Numérique insiste sur le besoin d'éducation au numérique dès le plus jeune âge, pas une éducation spécifique mais également par l'utilisation quotidienne dans tous les apprentissages, entre autres.

Enfin, un autre aspect étudié dans le cadre du baromètre est la sensibilisation du citoyen wallon aux liens entre numérique et environnement. Si la majorité des répondants se disent conscients de la nécessité de garder le plus longtemps possible ses équipements, ainsi que de supprimer les mails régulièrement, ils ne sont pas encore très nombreux à réaliser l'importance, d'un point de vue environnemental, de limiter la taille de ses écrans ainsi que les visionnages de contenus en streaming.

De façon générale, ce sont surtout les 30 à 65 ans qui sont les plus sensibilisés.