Georges-Louis Bouchez refuse de revoir le régime fiscal favorable du football professionnel

L’accord de coalition fédéral prévoit que cette législature verra une réforme des avantages fiscaux et parafiscaux pour les athlètes et les clubs professionnels. C’est dans le milieu du football de haut niveau, notamment, que les abattements fiscaux et du plafond de l’ONSS suscitent l’indignation depuis plusieurs années. De cette manière, les clubs et leurs joueurs bénéficient de 200 millions d’euros, les plus grands clubs de football bénéficiant des abattements les plus importants.