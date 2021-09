Prochain Comité de concertation mi-octobre, et après?

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi, il a poursuivi les assouplissements entamés au printemps dernier. On se retrouvera mi-octobre. Pour ce qui pourrait être la fin de la phase fédérale.

Le Codeco du 20 août avait amorcé le processus de préparation de la fin éventuelle de la phase fédérale et des modalités de la phase post-fédérale. On avance lentement. Le Codeco du jour invite les autorités, à tous les étages dans le pays, à préparer ce glissement du fédéral vers les entités fédérées. On parle d’une « phase de rétablissement », transitoire en quelque sorte. Tout devrait être en place fin octobre. Mais : « Si l’évolution de la situation épidémiologique devait justifier l’activation de la loi pandémie, cela impliquerait un retour à la phase fédérale. »