Comité de concertation: quid de la vaccination obligatoire du personnel soignant?

Conclusion : « La vaccination complète sera rendue obligatoire pour l’ensemble des prestataires de soins, en ce compris les indépendants, tant dans le secteur ambulatoire que dans les établissements de soins. » Quand ? Le Codeco « demande au Commissariat covid et aux ministres fédéraux de la Santé publique et du Travail de prendre toutes les mesures nécessaires pour développer un cadre adéquat pour la vaccination obligatoire des soignants et du personnel des établissements de soins », en collaboration avec les responsables des entités fédérées.

Lire aussi Comment obtenir le Covid Safe Ticket?