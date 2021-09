Serie A: la Juventus enregistre des pertes de plus de 200 millions d’euros

Le club turinois a avancé que les pertes plus élevées en 2020-2021 que celles de 89,7 millions d’euros en 2019-20 étaient «une conséquence à la fois des effets directement causés par la pandémie sur les ventes de billets et les ventes de produits, licences et similaires, ainsi que de la baisse des revenus provenant des droits d’enregistrement des joueurs.»

La direction a affirmé que les pertes seraient couvertes par sa réserve de primes d’émission et que l’actionnaire baisse de 239,2 millions d’euros à 23,4 millions.