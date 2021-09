Grand Baromètre: le PS chute en Wallonie, la N-VA et le Belang baissent en Flandre

Dans le top des personnalités, Sophie Wilmès devance le Premier ministre Alexander De Croo et Paul Magnette.

A Bruxelles : le coude à coude

A Bruxelles, le Grand Baromètre confirme qu’ils sont désormais trois à lutter pour la première place. Pour le PS et Ecolo, en légère hausse par rapport à juin, rien n’a changé depuis 2019 : ils sont toujours au coude à coude, avec un petit avantage aux verts. Le MR poursuit sa remontée : il enregistre une progression pour le quatrième sondage consécutif, dépasse son (mauvais) score électoral et rivalise avec les deux autres formations. De quoi crisper davantage encore le champ politique bruxellois, alors que la deuxième moitié de la législature s’ouvre.

Derrière ce trio, le PTB et Défi affichent une certaine stabilité (à 15 % pour l’extrême gauche, à 10 % pour les amarantes). Quant au CDH, il replonge sous le seuil électoral.

Au hit-parade des personnalités, Alexander De Croo détrône Sophie Wilmès, Paul Magnette complète le podium.

En Flandre : recul du Vlaams Belang et de la NVA

Et si la vague brune et nationaliste avait atteint sa hauteur maximale ? C’est le bilan, côté flamand, que l’on pourrait tirer du dernier sondage. Tant la rhétorique de Tom Van Grieken que celle de Bart De Wever semble s’être émoussée durant l’été puisque le Vlaams Belang (– 2,5 points) et la N-VA (– 0,6 point) perdent quelques plumes, tout en continuant à dominer de la tête et des épaules le paysage politique flamand. Néanmoins, le Vlaams Belang (23,6 %) a toujours 4,9 points d’intentions de vote de plus que son score des dernières élections, restant le premier parti du nord de pays, devant la N-VA (21,2 %), qui elle perd 4,3 points par rapport à 2019 (25,5 %).

L’Open VLD, le parti du Premier ministre reste à 11,4 % des intentions de vote, malgré sa présence médiatique. Vooruit (12,3 %) perd 0,3 point. Par contre, le CD&V redevient le 3e parti de Flandre avec 12,6 % (+ 2,6 points), coiffant ses partenaires de coalition fédérale. Groen est le deuxième gagnant puisqu’il progresse d’1,3 point, à 9,6 %, les écologistes revenant quasiment à leur score de 2019 (9,8 %).

Pour les personnalités préférées des Flamands, le podium reste inchangé avec Alexander De Croo (Open VLD), devant Bart De Wever (N-VA) et Conner Rousseau (Vooruit).