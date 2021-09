Comité de concertation: des experts s’inquiètent des décisions prises

Le Comité de concertation a décidé d’assouplir plusieurs mesures ce vendredi soir. Parmi elles, le port du masque, qui ne sera plus obligatoire dans les magasins et restaurants (sauf à Bruxelles). Une décision critiquée par les experts. Pour Steven Van Gucht, le timing est assez mal choisi. « Nous savons qu'il y a une quatrième vague potentielle en octobre et novembre.Cependant, le masque buccal est une mesure simple et bon marché pour renforcer la sécurité », a-t-il indiqué à nos confrères du Nieuwsblad.

Autre voix très écoutée au nord du pays, le biostatisticien Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) regrette, toujours dans le Nieuwsblad, qu’on ouvre si vite le milieu de la nuit. « Les Pays-Bas l'ont essayé en juin et ça s'est mal terminé. Cela reste un risque même si ça peut marcher chez nous, grâce à notre taux de vaccination élevé. »