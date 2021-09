Remco Evenepoel préface les Mondiaux de cyclisme: «J’ai déjà aligné des 2e et des 3e places, il ne me manque que la 1re»

Remco Evenepoel, médaillé de bronze au récent championnat d’Europe de contre-la-montre derrière deux des principaux acteurs des mondiaux chronométrés de dimanche, l’Italien Filippo Ganna et le Suisse Stefan Küng, a mis tous les atouts dans son jeu pour réussir. Il était sur la route jeudi pour reconnaître le parcours du CLM mondial. « Mes championnats du monde ont en effet commencé jeudi car j’ai reconnu le parcours du contre-la-montre », a expliqué Remco Evenepoel vendredi dans le cadre d’une conférence de presse organisée à Sint-Michiels. « J’ai senti l’ambiance mondiale monter en voyant les barrières sur le parcours, les flèches. La conférence de presse a ajouté un plus à cette ambiance. C’est aussi exceptionnel de pouvoir disputer un championnat du monde à mon âge, dès le début de ma carrière, en Belgique. C’est toujours spécial de courir à la maison et c’est une raison supplémentaire pour faire le maximum pour gagner. »

Le jeune coureur de Deceuninck-Quick Step a connu des hauts et des bas ces dernières semaines : il s’est imposé en force à la Course des Raisins à Overijse et à la Brussels Cycling Classique, après sa victoire du Tour du Danemark, il a décroché deux médailles aux championnats d’Europe à Trento, 3e du contre-la-montre et 2e de la course en ligne, mais il a dû abandonner au Tour du Benelux. « Des hauts et des bas, certes, mais, à la fin, je ne retiens que des bons sentiments de ces courses. J’ai quand même été déçu de m’être incliné face à Sonny Colbrelli dans la course en ligne de l’Euro, car je voulais le maillot, mais l’Italien était assez fort pour me suivre et pour gérer sa course jusqu’à la ligne. En revoyant les images, je pense qu’il y avait moyen de le lâcher. Mais c’est la course. »