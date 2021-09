«Maladie de Lille»: faut-il s’inquiéter de ce virus?

Toutes les hypothèses sont mises sur le gril, des plus lambdas (les conséquences d’un changement de climat, les gestes barrières qui tombent) aux plus farfelues, donc. Certains esprits malins évoquent un épicentre dans le quartier des fêtards.

Et les médecins, qu’en pensent-ils ? Ont-ils constaté un retour marqué de la rhino-pharyngite ou de l’angine ? « J’ai une activité normale, assure Walid Hanna, généraliste au Faubourg-de-Béthune. Pas plus, pas moins, et pas spécifiquement des angines. » « Ce sont des pathologies assez fréquentes, notamment au moment des changements de climat, note le docteur Audrey Lombart, qui exerce dans le centre. Je n’ai pas d’angine bizarroïde, pas d’activité anormale, on a beaucoup d’herpangine en ce moment (pied-main-bouche). En revanche, si vous avez de la toux et des maux de gorge, le réflexe c’est effectivement de faire un test PCR. »