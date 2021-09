Laifis forfait pour le Clasico: vers un axe central défensif inédit Al-Dakhil - Gavory?

C’est une défection importante pour le Standard, déjà privé dans le secteur défensif de Moussa Sissako, exclu à Seraing pour deux cartes jaunes et donc suspendu, mais aussi de Merveille Bokadi, qui devra encore attendre deux semaines pour reprendre avec le groupe après sa rupture du tendon d’Achille. Autant dire que c’est tout un trois arrière dont Leye ne pourra pas disposer lors du Clasico. « J’espère qu’ils vont revenir très vite, même si on a la chance que Nathan Ngoy est prêt et qu’Ameen Al-Dakhil réalise de belles choses », indique le T1 des Rouches. « Il y a donc des possibilités de s’en sortir… »

Pas tant que cela, en fait. Concrètement, deux options s’offrent au technicien sénégalais. Qui, s’il maintient son schéma à cinq derrière, n’aura d’autre solution que d’aligner Ngoy à droite dans l’axe central, aux côtés d’Al-Dakhil et Gavory, à charge pour Siquet et Nkounkou d’animer les couloirs. Mais Leye, pour qui Noë Dussenne ne semble pas constituer une option valable à l’heure actuelle, sera-il disposé à lancer le jeune (18 ans) défenseur bruxellois dans l’arène, avec tous les risques que cela peut représenter ? Et ne sera-t-il pas tenté, du coup, d’en revenir à un système en 4-4-2, avec un axe central inédit composé d’Al-Dakhil et Gavory ? On penche pour la deuxième formule.