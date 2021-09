Du changement à La Gantoise? Le club cherche un acquéreur

Le club de football de La Gantoise cherche un acquéreur, rapportent samedi L’Echo et De Tijd. Selon les deux quotidiens, le président Ivan De Witte (74 ans) et le CEO Michel Louwagie (65 ans) travaillent à l’avenir de la formation et souhaiteraient revendre leurs participations, respectivement de 25 et 15 %, à un nouvel investisseur.

Selon une analyse, seules de très grosses fortunes de plusieurs centaines de millions d’euros pourraient maintenir la Gantoise au sommet du football belge.