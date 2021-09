Vols, bagarres, dégradations… la police a procédé à 43 interventions lors de la première nuit des fêtes de Wallonie à Namur

La place Saint-Aubain et plusieurs rues du centre-ville ont attiré du monde dans une ambiance sereine pour la première nuit des fêtes de Wallonie à Namur, a communiqué la zone de police Namur Capitale qui a procédé à 43 interventions.

La zone de police Namur Capitale communique avoir délivré une arrestation administrative concernant une ivresse publique et une arrestation judiciaire concernant une rébellion, six bagarres et huit interventions au poste médical avancé.