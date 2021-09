Gand: deux policiers blessés après un accident entre deux véhicules d’intervention sur le chemin des émeutes

A Gand, deux voitures de police ont été impliquées dans un grave accident de la circulation samedi matin. Deux policiers, qui se rendaient sur les lieux des émeutes dans le quartier de la vie nocturne d’Overpoort, ont été en danger de mort pendant un instant. C’est ce que rapporte le procureur général de Flandre orientale.

L’accident s’est produit un peu après quatre heures du matin samedi. Les deux véhicules de police, un Volkswagen Tiguan et un combi, se rendaient à l’Overpoort pour prêter main forte aux émeutes. Au carrefour de la Martelaarslaan et de la Great Britainlaan, le conducteur du Volkswagen Tiguan a vraisemblablement perdu le contrôle de son volant et est entré en collision avec un poteau de tramway. Le véhicule s’est retrouvé en travers de la route et le combi de la police n’a vraisemblablement pas pu éviter la voiture de ses collègues.