Philip Mestdagh réagit à son départ des Belgian Cats: «Le groupe a besoin d’une nouvelle voix»

Philip Mestdagh a quitté son poste d’entraîneur des Belgian Cats, l’équipe nationale féminine de basketball, « d’un commun accord » avec la fédération belge de basketball samedi. Le Flandrien était en poste depuis 2015. « Le groupe a besoin d’une nouvelle voix », a réagi Mestdagh dans le communiqué de la fédération.

« Je suis extrêmement reconnaissant et fier du trajet que j’ai parcouru avec le groupe de joueuses », a confié le coach yprois, 58 ans. « Ce n’est pas facile de se dire au revoir maintenant, mais je pense que le groupe a besoin d’une nouvelle voix pour franchir un nouveau palier. Je tiens à remercier les joueuses et la fédération pour notre coopération ces dernières années. Les Belgian Cats sont à jamais dans mon cœur : merci mesdames, merci le staff, nous avons parcouru ensemble un parcours fantastique. Je me concentre désormais entièrement sur mon club en championnat de France (à Saint-Amand-les-Eaux, ndlr.). »