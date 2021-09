«La classe ne s’achète pas»: Voici la raison pour laquelle aucun joueur n’a demandé le maillot d’Erling Haaland après Norvège-Gibraltar

Lors de la dernière trêve internationale, la Norvège a écrasé la modeste équipe de Gibraltar sur le score de 5-1. L’inévitable Erling Haaland y avait inscrit un triplé. Pourtant, au terme de la rencontre, aucun joueur de Gibraltar ne lui a réclamé son maillot. La raison ? Un mauvais geste de l’attaquant du Borussia Dortmund après le match aller.

« Aucun de nous ne voulait le maillot d’Haaland alors on l’a snobé », a avoué Reece Styche, joueur de Gibraltar dans une interview accordée au Sun. « Au mois de mars, notre capitaine Roy Chipolina lui a demandé son maillot lors du match à Gibraltar. La Norvège avait gagné 3-0 mais Haaland n’avait pas marqué et a été remplacé à l’heure de jeu. Il n’était trop pas de bonne humeur. Après qu’ils aient tous les deux répondu à leur interview TV, Roy lui a dit : ‘Mon fils est fan de toi, est-ce qu’on peut échanger nos maillots ?’ Haaland l’a regardé, il a ri puis est parti. Il peut s’acheter beaucoup de choses mais pas la classe. Peut-être que la hype médiatique lui est montée à la tête. Il avait la chance de rendre un enfant heureux mais il a préféré dire non. Alors personne n’a réclamé son maillot à Oslo. »