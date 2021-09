Selim Amallah avant le Clasico: «Standard-Anderlecht? La plus belle affiche du championnat belge»

Buteur décisif à Seraing, Selim Amallah a aussi inscrit les deux derniers buts du Standard face à Anderlecht, qui n’ont à l’arrivée rapporté qu’un point à l’équipe liégeoise. « Standard – Anderlecht, c’est la plus belle affiche qu’on peut avoir dans le championnat belge », dit-il. « Tout joueur a envie de disputer des matches comme celui-là, et moi peut-être plus qu’un autre encore en souvenir de mon passé (lire ci-contre)… »

Un passé que l’international marocain laisse derrière lui. À l’image du mercato estival dont il aurait pu profiter pour tenter sa chance ailleurs. « Cela n’a pas été spécialement difficile à vivre. Mais c’est vrai qu’il y a eu quelques tensions et que j’aurais bien aimé voir autre chose. S’il y avait eu une possibilité, pourquoi pas ? Un départ en janvier ? Si une bonne offre arrive, on en discutera. Je ne ferme la porte à rien, si ce n’est aux pays un peu bizarres (sic). Mais aujourd’hui, j’ai encore un contrat à Sclessin et je suis à 100 % Standardman… »