Robert Durst, richissime américain, reconnu coupable du meurtre de sa meilleure amie

Mouton noir d’une des plus grandes familles de l’immobilier new-yorkais, Robert Durst avait été arrêté en mars 2015 à la veille de la diffusion du dernier épisode d’un documentaire biographique en six parties, diffusé par la chaîne HBO. Intitulé « The Jinx », la série avait relancé l’intérêt du grand public pour cette affaire et Robert Durst y figurait lui-même.