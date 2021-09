Incidents lors de Lens-Lille: des supporters lensois envahissent la pelouse pour provoquer leurs rivaux lillois (photos)

Plusieurs dizaines de supporters de Lens ont pénétré sur le terrain à la mi-temps du derby contre Lille, samedi, pour provoquer leurs rivaux lillois. Après cinq minutes de confusion et l’intervention de CRS pour repousser les Lensois, ceux-ci sont retournés dans leur kop, a constaté un journaliste de l’AFP.

Ces événements interviennent quatre semaines après les incidents entre Nice et Marseille, où des échauffourées, impliquant joueurs, spectateurs et staffs, avaient provoqué l’interruption du derby méditerrannéen entre Nice et Marseille, et des sanctions.