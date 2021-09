Lille: l’interpellation d’une dame devant sa fille par la police dégénère, des passants s’interposent

La situation aurait alors escaladé, et des dizaines de passants se sont amassées dans la rue autour de la scène, certains s’interposant entre les intervenants. De nombreux renforts de police municipale et nationale ont été dépêchés pour sécuriser les lieux.

Ce vendredi vers 13h, dans le centre de Lille, une interpellation a provoqué l’émoi et la colère de nombreux passants, relaie La Voix du Nord . Une femme accompagnait sa fille qui était à vélo, lorsque celle-ci aurait percuté un agent de police. Le policier l’aurait alors poussée. La mère, « dans un excès de colère ou par peur sûrement » confie un badaud à la Voix du Nord, aurait alors jeté une bouteille d’eau au visage du policier. S’en serait suivi une interpellation musclée, devant l’enfant en pleure.

La version de la Police est totalement différente. « Trois agents patrouillaient dans le centre-ville. L’un d’eux s’est alors fait percuter par la dame qui était à vélo sur le trottoir et sans casque. Sa fille était aussi sans casque », explique le directeur de la sécurité et de la tranquillité de la ville de Lille à nos confrères. « La personne s’emportait déjà, donc les collègues ont décidé de la verbaliser. La pression montait de son côté, si bien qu’elle a voulu porter un coup de tête à un des agents et lui a jeté son vélo dessus. »