Serie A: l’Inter corrige Bologne 6-1 et prend provisoirement la tête du championnat, Arthur Theate buteur (vidéos)

L’Inter a corrigé Bologne 6 à 1 samedi au stade Guiseppe-Meazza et pris provisoirement la tête de la Serie A en attendant les matchs de dimanche et lundi qui pourraient permettre à l’AS Rome, Milan et Naples de refaire leur retard d’un point.

Agressifs au pressing, incisifs en contre et précis dans la construction, les Milanais n’ont laissé aucune chance à une équipe de Bologne désorganisée et quasiment incapable de se créer des occasions.