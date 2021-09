Coupe Davis: Zizou Bergs battu, la Belgique est menée 2-0 après la première journée

La Belgique est menée 2-0 face à la Bolivie dans son match du Groupe mondial I de Coupe Davis, après la 1e journée samedi sur la terre battue d’Asunción, capitale du Paraguay, où la rencontre a été délocalisée en raison de la situation sanitaire actuelle en Bolivie.

Pour sa toute première rencontre de Coupe Davis, Zizou Bergs (ATP 191) s’est incliné 6-4, 4-6, 6-2 en 2 heures et 23 minutes face à Murkel Dellien (ATP 1332) dans le second simple de la journée. Une journée qui avait commencé par le duel entre Ruben Bemelmans (ATP 221) et Hugo Dellien (ATP 144), remportée 6-3, 6-4 par le numéro 1 bolivien.