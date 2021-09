La 33e édition du Télévie récolte plus de 10,6 millions d’euros

La 33e édition du Télévie a permis de récolter un montant de 10.617.189,33 euros à l’issue de la grande soirée de clôture samedi. Cette opération de RTL Belgium, en faveur de la recherche contre le cancer, était organisée depuis le WEX de Marche-en-Famenne et à nouveau avec du public, contrairement à il y a un an.

L’opération de solidarité vise à réunir des fonds pour la recherche contre le cancer et la leucémie de l’enfant et de l’adulte. L’an dernier, elle avait permis de récolter un peu plus de 10,5 millions d’euros.

La prochaine soirée de clôture est d’ores et déjà fixée au 7 mai prochain, dans un peu plus de sept mois. L’événement retrouvera de la sorte son horaire « habituel », au printemps. En raison de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 avaient en effet dû être chacune déplacées au mois de septembre.