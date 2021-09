Simon Mignolet, le gardien de Bruges: «Je voudrais m’excuser auprès des supporters de Charleroi»

Trois jours après le partage décroché contre le PSG en Ligue des champions, le FC Bruges s’est imposé ce samedi soir en terres carolos (0-1). Une belle performance pour les hommes de Philippe Clement, qui sont leaders du classement.

Simon Mignolet, le gardien belge, a joué un rôle important dans ce succès en détournant plusieurs tentatives adverses. « J’ai pu aider l’équipe, j’en suis très heureux tout comme je le suis d’avoir obtenu les trois points même si je l’aurais aussi été avec un partage au vu des circonstances. Charleroi était très fort et a eu les meilleures occasions, il faut le dire. C’était la meilleure équipe pendant tout le match », a indiqué le principal intéressé au micro d’Eleven. « À Bruges, il faut gagner chaque match et on l’a fait donc je suis très content. Ce n’était pas facile avec trois jours de récupération mais les joueurs sur le terrain ont prouvé qu’ils étaient prêts. Il faut aussi avoir un peu de chance parfois. »