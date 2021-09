Les confidences de Jason Denayer sur sa situation à Lyon: «J’aimerais prolonger mon contrat»

Avant d’affronter le PSG ce dimanche soir, Jason Denayer a fait un point sur sa situation avec Lyon. Le défenseur belge arrive en fin de contrat en juin 2022 et espère poursuivre l’aventure avec le club français. Si la direction lyonnaise lui a proposé de prolonger jusqu’en 2026, le principal intéressé n’a pas encore accepté l’offre. L’aspect financier semblant être au cœur des négociations.

« Ça ne me perturbe pas. Je l’ai déjà dit, je suis super bien au club et j’aimerais prolonger. Après, il y a des choses qui sont en négociations et qui prennent un peu plus de temps que d’autres. Pour moi, il n’y a pas de problème, on est dans une relation saine avec le club, ça ne me perturbe pas du tout », a avoué Denayer en conférence de presse ce samedi.