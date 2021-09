Israël met fin à une spectaculaire évasion

Les avocats des deux fugitifs ont indiqué qu’ils avaient creusé leur tunnel à l’aide de cuillères, d’un manche de bouilloire et d’assiettes. Sur les réseaux sociaux, la cuillère s’est imposée comme le nouveau symbole de la « libération » pour les Palestiniens, qui se prennent en photo avec l’ustensile en main devant des drapeaux palestiniens.

Leur évasion, digne d’un film hollywoodien, a tenu en haleine Israël pendant deux semaines. Deux Palestiniens, membres du Djihad islamique, ont été retrouvés par les forces israéliennes à Jénine. Ils étaient les derniers fugitifs d’une spectaculaire évasion. Début septembre, six prisonniers palestiniens avaient creusé un tunnel sous un évier de la prison de haute sécurité de Gilboa.

Pour retrouver les hommes les plus recherchés du pays, Israël avait déployé les grands moyens, avec drones et renforts militaires. Après avoir retrouvé dès le premier week-end les quatre premiers fugitifs, qualifié de « héros » en Palestine, les autorités interrogent désormais Ayham Kamamji et Munadel Infeiat, deux membres du Djihad islamique que le Conseil de l’Union européenne considère comme une organisation terroriste.