Uijtdebroeks et Segaert veulent briller aux Mondiaux: «Rouler en Belgique donne une motivation supplémentaire»

Le tout frais champion d’Europe Alec Segaert, son dauphin Cian Uijtdebroeks et Jonathan Vervenne, ajouté grâce à la victoire de Segaert à l’Euro, représenteront la Belgique lors du contre-la-montre juniors des Championnats du monde de cyclisme sur route, mardi, entre Knokke-Heist et Bruges (22,3 km). Vu le résultat de l’Euro, les attentes sont forcément élevées pour cette épreuve. « Mais l’Euro est différent des Mondiaux », ont lancé Segaert et Uijtdebroeks, dimanche, en conférence de presse.