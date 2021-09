Moto2: le Belge Barry Baltus chute au Grand Prix de Saint-Marin

Une semaine après avoir été en lutte pour les points au Grand Prix d’Aragon, le Warétois Barry Baltus a connu une course bien différente ce dimanche à Misano en chutant dans le 14e tour de la course alors qu’il occupait la 26e position. Baltus avait bien entamé son week-end en signant le 13e temps de la journée du vendredi sur une piste humide. Mais il n’est pas parvenu à trouver le même rythme sur le sec et avait signé le 31e et dernier chrono des qualifications le samedi.

Les pilotes KTM Red Bull Ajo ont signé le doublé dans ce quatorzième Grand Prix de la saison avec la victoire de l’Espagnol Raul Fernandez devant l’Australien Remy Gardner, qui garde donc 34 points d’avance sur son équipier au championnat. L’Espagnol Aron Canet (Boscoscuro Inde Aspar Team). La prochaine manche aura lieu à Austin, aux États-Unis, le 3 octobre.