Nagui demande aux téléspectateurs de regarder «The Artist» après un nouveau flop

Face à « The Voice All-Stars » diffusé sur TF1 tous les samedis soirs, France 2 décidé de lancer une nouvelle émission de télécrochet, « The Artist », présentée par Nagui, destinée à mettre en avant des auteurs-compositeurs-interprètes. Une formule qui ne semble pas convaincre les téléspectateurs. Samedi dernier, la première de « The Artist » n’avait attiré que 1,3 million de téléspectateurs. Les critiques étant nombreuses, l’émission avait été repensée pour la seconde diffusion ce samedi. Malgré les changements, les audiences ont encore dégringolé : seulement 990.000 personnes ont opté pour le programme de Nagui. En face, son concurrent direct, « The Voice All Stars », a été suivi par 4,32 millions de téléspectateurs en moyenne, soit une part de marché de 25,8 %.

Un bilan encore plus critique quand on sait qu’il s’agit seulement du cinquième programme le plus regardé samedi soir. Sur France 3, la rediffusion du téléfilm français « Les mystères des majorettes » a ressemblé 3,75 millions de personnes. La saison 3 de « Dr Harrow », sur M6, a intéressé 1,60 million de téléspectateurs. Enfin, le magazine « Échappées Belles » a fait voyager 1,36 million de personnes.