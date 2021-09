La Wallonie rend hommage à Julos Beaucarne, «l’un de ses plus grands artistes»

Avec le décès du plus célèbre de ses chantres, la Wallonie perd également l’un de ses plus grands artistes!», a réagi dimanche la commune de Beauvechain où vivait Julos Beaucarne dans le village de Tourinnes-la-Grosse. Julos Beaucarne est décédé samedi soir à l’âge de 85 ans.

« De la ferme de Wahenge aux scènes namuroises, Julos Beaucarne chantait et déclamait tour à tour sa passion pour notre Région, en français comme en wallon. Parlant tendre, cet immense artiste signa pour tous les Wallons le chant de la petite gayole qui restera, parmi tant d’autres chansons mémorables, à jamais associé à la fierté de notre territoire! », ajoute la commune. « Véritable humaniste du quotidien, amoureux de la nature, Julos Beaucarne colportait ses valeurs de la plus simple des manières: par des mots justes et sages emballés dans de la soie musicale ».