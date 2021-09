Wout van Aert est vice-champion du monde du contre-la-montre, Remco Evenepoel en bronze, Filippo Ganna en or

Wout van Aert et Remco Evenepoel sont donc entrés dans leur bulle mondiale. Hôtel, conférence de presse, reconnaissance des parcours, ils suivent le scénario établi pour ce double rendez-vous mondial. Pendant que nos ténors défieront l’horloge dimanche entre Knokke et Bruges, au même titre qu’Asgreen et Pogacar, bien d’autres opportunités s’offraient à tous ceux qui s’élanceront dans huit jours à la succession de Julian Alaphilippe.