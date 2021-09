Le Dimanche sans voiture à Bruxelles en images (photos et vidéo)

Avec ses 19 communes bouclées au trafic, Bruxelles devient le temps d’une journée la zone fermée aux voitures la plus importante d’Europe. Un rendez-vous annuel festif qui fait la part belle aux solutions de mobilité alternatives. Que ce soit à pied, à vélo, en roller, en trottinette ou encore à cheval, l’idée est de profiter autrement du bitume. « Et de prendre goût à la mobilité active », suggère Bruxelles Mobilité.

La vitesse maximum y est limitée à 30 km/h. « Le dimanche sans voiture s’applique à tout le monde, excepté transports en commun, taxis, autocars, services de secours, personnes handicapées munies de la carte ou personnes détentrices d’une dérogation, corps diplomatiques et véhicules d’utilité publique », précise Bruxelles Mobilité, qui recommande de bien respecter le code de la route. « N’empruntez sous aucun prétexte les tunnels. À vélo, respectez les feux de circulation, les sens de circulation et les priorités. Surveillez vos enfants, la place des piétons est sur le trottoir », enjoint l’organisme régional.

Au total, quelque 16.000 dérogations à l’interdiction de circulation ont été octroyées, un nombre relativement stable sur les dernières années écoulées, fait savoir Bruxelles Mobilité.

Durant toute la journée, la Stib joue la carte de la gratuité. L’offre de service a également été revue avec un renfort important pour la plupart des lignes de métro, bus et trams.

La journée est a marquée par plusieurs événements et animations. Comme chaque année, la Stib organise sa journée portes ouvertes. Le public peut ainsi découvrir les coulisses du chantier du futur Métro 3 en construction à la station Albert à Forest. Plusieurs quartiers sont par ailleurs en fête et vivent au rythme d’auberges espagnoles, de pique-niques, de brocantes, de jam sessions et d’espaces de jeux pour enfants. Des villages Mobilité s’implantent dans plusieurs communes, notamment à Auderghem et Ganshoren. Un jogging de 10 kilomètres autour de la petite ceinture est par ailleurs organisé par BXL Run Crew.

Des animations connexes auront aussi lieu, à l’instar des Heritage Days qui se tiennent tout le week-end.