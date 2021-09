Télétravail: neuf entreprises sur dix veulent poursuivre

Un peu plus de six entreprises sur dix (60,9 %) choisissent de faire revenir leur personnel au bureau au moins trois jours par semaine depuis que la recommandation de travailler à domicile a disparu en Wallonie et en Flandre. Un dirigeant d’entreprise sur dix ne jure par ailleurs que par une présence totale sur le lieu de travail, selon une enquête menée par le prestataire de services en ressources humaines Acerta en collaboration avec la KU Leuven et la revue #ZigZagHR auprès de 280 entreprises.

Depuis le 1er septembre, la recommandation des pouvoirs publics de travailler à domicile a en effet disparu sauf à Bruxelles mais cela ne signifie pas pour autant que les travailleurs doivent et vont à nouveau passer la majorité de leurs heures de travail au bureau, selon l’étude. Neuf entreprises sur dix (89,8 %) ont en effet l’intention d’instaurer une forme de travail hybride, soit un mélange entre télétravail et travail au bureau.