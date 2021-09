Premier League: Trossard à l’assist avec Brighton, Manchester United a eu chaud (vidéos)

Titulaire au coup d’envoi de la rencontre dans les rangs de Leicester, Youri Tielemans n’a pu empêcher la défaite des siens malgré une passe décisive pour Jamie Vardy à l’heure de jeu. Ce but permettait aux Foxes de revenir à 2-1, après les buts de Neal Maupay (35e) et Danny Welbeck (50e). L’ex-Anderlechtois n’a pas été le seul Belge à s’illustrer lors de cette rencontre, puisque Leandro Trossard était également passeur sur le second but de Brighton. Timothy Castagne a commencé la rencontre sur le banc et est monté en jeu à la 68e minute de jeu pour Leicester.

Au classement, Brighton s’empare temporairement de la troisième place grâce à ses douze points. De son côté, Leicester se situe dans le ventre mou avec six unités glanées en cinq rencontres.