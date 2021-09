D1A: à 11 contre 9, Anderlecht s’impose au petit trot face à un courageux Standard (0-1)

Dimanche soir, dans le cadre de la 8e journée de championnat, Anderlecht se rendait à Sclessin pour affronter le Standard dans le premier «Clasico» de la saison. Avec le Standard réduit à 10 dès la 7e minute, puis à 9 à la 84e, la victoire est revenue à Anderlecht sur le score de 0-1, grâce à l’unique but de Refaelov (13e). Anderlecht grimpe ainsi à la 5e place du classement, juste devant le Standard, 6e.

Dans les premières minutes et devant un public survolté, Al-Dakhil manquait son contrôle au cours d’une phase de possession a priori anodine et se faisait chiper le ballon par Verschaeren. Le défenseur liégeois, voulant empêcher son adversaire d’aller seul au but, commettait la faute et écopait d’une carte rouge (7e). Quelques minutes plus tard, Anderlecht assommait le Standard lorsque Verschaeren traversait la moitié de terrain adverse en diagonale et trouvait Refaelov qui envoyait une frappe sèche au fond des filets après avoir pénétré habilement dans la surface (0-1, 13e).