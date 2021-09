Philip Mestdagh n’est plus l’entraîneur des Belgian Cats: «Moi, je voulais continuer»

Lorsque Philip Mestdagh a pris connaissance qu’il « mettait un terme à ses activités de coach des Belgian Cats de commun accord », via le communiqué envoyé samedi midi par la fédération, le Yprois de 58 ans, à la tête de l’équipe nationale depuis 6 ans avec un bilan éloquent de 61 victoires en 89 matchs conclu par un quart de finale historique aux Jeux olympiques cet été, a été le premier… surpris !

« Surpris et déçu, même si c’est la loi du métier d’entraîneur que d’être un jour licencié. Nous nous étions rencontrés le matin même, un mois après une première réunion de débriefing, il est vrai sans aucun signal depuis lors et conscient d’être arrivés à la fin d’un cycle. Mais je pensais que nous allions nous accorder sur une nouvelle proposition. J’étais prêt et très motivé à continuer, tout en changeant certaines choses. Mon nouveau club, Saint-Amand, m’y encourageait. Mon staff me soutenait, les Cats aussi. Je pense que les résultats que nous avons atteints ces dernières surpassent le potentiel intrinsèque de l’équipe. Mais visiblement, la place de la Belgique au sein du gratin mondial ne suffit pas. Cela ne me semble pas réaliste et cette décision, prise par Koen Umans (NDLR : manager des Cats) et Sven Van Camp (directeur technique de la fédération flamande), comporte un grand risque par rapport à l’avenir, sachant que la prochaine échéance se profile déjà dans un mois et demi. »