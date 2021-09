Hockey: le Léopold sourit, le Waterloo Ducks et le Dragons grimacent

Racing – Braxgata : 3-3. Les Bruxellois sont toujours invaincus dans ce championnat mais ils sont clairement frustrés après ce deuxième partage de la saison. Face aux Anversois, ils ont pourtant dû batailler jusque dans les dernières minutes pour aller chercher les 3 points. Ils n’ont jamais réussi à prendre la rencontre en main face à des visiteurs très opportunistes en zone de conclusion. Pourtant, c’est bien Achille de Chaffoy qui était le premier à frapper après 13 minutes de jeu. Mais la réaction était immédiate et Loïck Luypaert égalisait sur penalty. A la 23e minute, c’est Tobias Biekens qui donnait l’avantage au Brax qui faisait le gros dos et qui pouvait s’appuyer sur son gardien, Tobias Walter, en toute grande forme. Néanmoins, juste avant le retour aux vestiaires, Tanguy Cosyns permettait aux Ucclois de revenir à la marque. La pression locale était forte après la pose mais l’ancien gardien international allemand démontrait toutes ses qualités. Et à la 55e minute, Loïck Luypaert mettait un froid dans l’assistance en inscrivant le 3e but anversois sur stroke. Le Racing poussait et était finalement récompensé alors qu’il ne restait que 3 minutes à jouer grâce à un sleep puissant de Tanguy Cosyns. Léopold – Orée : 3-1. Après seulement 4 journées de compétition, il n’y a plus d’équipe invaincue en division d’honneur messieurs. En effet, l’Orée n’a rien pu faire face à l’efficacité des Ucclois. Sur son 3e penalty de l’après-midi, Tom Boon trouvait l’ouverture et lançait les siens (23e). Mais la réaction des visiteurs ne se faisait pas attendre et Philippe Simar remettait les 2 équipes à égalité avant la pause, sur un rebond de penalty (29e). En seconde période, le Léo peut à nouveau compter sur l’attaquant des Red Lions pour alimenter le marquoir. A la 40e minute, Tom Boon était servi idéalement par Maxime Plennevaux et, 3 minutes plus tard, il s’offrait un slalom dans la défense visiteuse avant de planter, déjà, son 12e but de la saison. L’Orée tentait alors le forcing pour recoller au score mais malgré plusieurs possibilités, le score ne bougeait plus. Les 2 clubs occupent la tête du classement général avec 9 unités.

Waterloo Ducks – Herakles : 2-2. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Brabançons qui continuent à faire du surplace et qui ne comptent toujours que 4 points en autant de rencontres. D’ailleurs, la rencontre ne débutait pas de la meilleure des manières pour le Wat qui encaissait seulement après 75 secondes via Charlie Van Damme. L’équipe locale dominait de manière stérile et c’est, finalement, à la 24e minute que William Ghislain trouvait le chemin des filets. En début de seconde période, Ignacio Nepote redonnait l’avantage aux Lierrois mais Louis Depelsenaire (50e) redonnait le sourire aux supporters locaux. Waterloo poussait et faisait le jeu mais l’Herakles tenait le coup et ne lâchait rien malgré la débauche d’énergie. Dimanche prochain, les hommes de Jean Willems devront impérativement s’imposer en visite au Braxgata pour éviter de se faire distancer au classement par les autres favoris.

Louvain – Gantoise : 2-2. Match plaisant et disputé à Heverlee entre 2 clubs qui auront très certainement leur mot à dire dans la lutte pour les playoffs. Un duel serré, parfois tendu, qui débutait avec un premier but flandrien inscrit par Guillaume Hellin (9e). Avant la pause, Pau Quemada égalisait finalement assez méritoirement. Les échanges étaient de plus en plus virils et à la 43e minute, Antoine Kina redonnait l’avantage aux Gantois (43e) sur penalty. Les Universitaires ne baissaient pas les bras et Pilou Maraite égalisait sur stroke à la 54e minute. Un partage qui satisfaisait globalement les 2 parties au coup de sifflet final.