«C’est juste biesse»: Jean-Michel Javaux fustige l’arbitrage après la carte rouge reçue par le Standard dans le Clasico (vidéo)

Le Standard a débuté le Clasico face à Anderlecht de la pire des manières. Après seulement six petites minutes de jeu, sur l’une de ses premières interventions, le jeune défenseur du Standard Ameen Al-Dakhil a vu rouge. Pris de vitesse par le virevoltant Yari Verschaeren, le Liégeois a tenté de stopper l’Anderlechtois, par tous les moyens, et en position de dernier homme… Face à cette intervention plus que limite, l’arbitre de cette joute Nicolas Laforge n’a pas hésité une seule seconde avant de dégainer le carton rouge.

Et cette décision arbitrale n’a pas manqué de faire réagir. Notamment sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters des Rouches n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement. C’est le cas de Jean-Michel Javaux, bourgmestre d’Amay et grand admirateur du matricule 16. Sur les réseaux sociaux, l’Amaytois n’a pas hésité à s’en prendre directement à Nicolas Laforge, arbitre de cette joute.