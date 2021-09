Espagne: les photos de l’éruption volcanique dans l’archipel des Canaries

De grandes colonnes de fumées, de cendres et des jets de lave s’échappaient de plusieurs points du volcan Cumbre Vieja. « L’éruption a commencé dans la zone de Cabeza de Vaca, à El Paso », a indiqué sur son compte Twitter le gouvernement local de l’île (cabildo), qui a commencé à procéder à des évacuations dans les zones habitées les plus proches du volcan. « Il est demandé à la population de faire preuve d’une extrême prudence et de rester à l’écart de la zone d’éruption pour éviter tout risque inutile », a-t-il poursuivi.

Le président de la région des Canaries, Angel Victor Torres, a lui souligné la « chance » que cette éruption ait eu lieu « dans une zone dépeuplée » de cette île comptant plus de 80.000 habitants, l’une des sept de l’archipel situé au large du nord-ouest de l’Afrique.