Van Crombrugge dévoile le message adressé par Kompany aux Mauves après le succès d’Anderlecht dans le Clasico au Standard

« On a un entraîneur qui sait ce que signifie un Clasico. Il a fait passer le message durant la semaine », ajoutait le keeper des Mauves. « Après le match, Vincent Kompany a dit que la vie est trop courte et que, dans une carrière de joueur de football, il y a souvent des bas donc il faut profiter des hauts ».

On ne peut toutefois pas affirmer que les Bruxellois ont brillé à Sclessin malgré leur supériorité numérique. « On peut juste être content du résultat. Le fait que ce soit un Clasico rend d’ailleurs la saveur encore plus particulière. Mais nous n’avons pas si bien joué que cela. Et ce, à 11 contre 10 ou même à 11 contre 9. On n’a pas su développer notre jeu. On ne doit donc pas être euphorique, mais simplement engranger de la confiance avant le prochain match ».