Arnaud Bodart élu homme du match lors de Standard-Anderlecht: «Aujourd’hui, je suis fier de mon équipe!»

Dimanche soir, dans le cadre de la 8e journée de championnat, Anderlecht se rendait à Sclessin pour affronter le Standard dans le premier « Clasico » de la saison. Avec le Standard réduit à 10 dès la 7e minute, puis à 9 à la 84e, la victoire est revenue à Anderlecht sur le score de 0-1, grâce à l’unique but de Refaelov (13e). Anderlecht grimpe ainsi à la 5e place du classement, juste devant le Standard, 6e.

Malgré cette défaite à domicile, Arnaud Bodart a livré une superbe prestation. Le portier liégeois a sauvé les meubles à plusieurs reprises, permettant aux siens de rester dans la rencontre. Au point d’être élu homme du match par les téléspectateurs d’Eleven Sports. « À dix pendant autant de temps, je trouve qu’on a montré une belle mentalité, une belle hargne », a expliqué le capitaine liégeois du soir. « Anderlecht a mis le pied sur le ballon, mais on a bien joué en reconversions. On s’est procuré quelques occasions et, pour être honnête, j’ai vraiment cru que l’on allait mettre ce but égalisateur. Le public nous a vraiment bien soutenus, ce qui nous a rendus meilleurs. En tant que footballeur et en tant que Liégeois, la présence de nos supporters m’avait vraiment manqué. Aujourd’hui, ils ont joué leur rôle à fond, et on a essayé de le leur rendre en se battant sur chaque ballon, comme ils le demandent. Malheureusement, ce but égalisateur n’est pas rentré, ce qui est vraiment dommage. À onze contre onze, je pense qu’on aurait pu aller chercher un partage, voire la victoire. Mais la mentalité affichée est à retenir, je suis fier de mon équipe ce soir ! »