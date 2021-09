Nicolas Raskin après le Clasico perdu par le Standard: «Tout était contre nous aujourd’hui…»

Malgré cette défaite, le jeune médian Nicolas Raskin était satisfait du visage affiché par le matricule 16. « On n’a pas à rougir de notre prestation », explique-t-il au micro d’Eleven Sports. « À onze, on ne perd jamais ce match, on aurait même pu gagner. À dix, avec le soutien de nos supporters, les dix dernières minutes auraient été très chaudes pour eux. Mais, à neuf, cela devient compliqué… C’est dommage, parce qu’on avait vraiment à cœur de gagner ce match. Cela nous aurait permis d’enchaîner après la victoire à Seraing. Et puis, en tant que Liégeois, je sais ce que représente un Clasico. Malheureusement, quand on regarde les circonstances, il faut bien avouer que tout était contre nous aujourd’hui… »