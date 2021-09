Elke Van den Brandt: «Pour la 21e fois, Bruxelles est devenue la plus grande zone sans voiture d’Europe»

«Pour la 21e fois, Bruxelles est devenue la plus grande zone sans voiture d’Europe», a commenté Elke Van den Brandt. «Les Bruxellois et Bruxelloises en ont pleinement profité. C’était merveilleux de voir autant de personnes savourer le calme et jouir de l’espace. Le dimanche sans voiture nous montre très bien le potentiel de Bruxelles si l’on répartit plus équitablement notre espace public. Et nous allons continuer à travailler là-dessus».