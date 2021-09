Hugo Siquet après le succès d’Anderlecht au Standard: «Dans l’envie, il n’y avait pas photo entre les deux équipes…»

Au coup de sifflet final, le défenseur Hugo Siquet était forcément déçu du résultat, mais pas de la manière. Même à dix, les Rouches ont fait douter les Mauves, et le jeune Liégeois s’en félicite. « On peut dire qu’il y a des circonstances atténuantes qui ont gâché le match », réagit-il au micro d’Eleven Sports. « Anderlecht a eu de la chance que l’on soit réduit à dix, c’était beaucoup plus facile pour trouver l’homme libre par la suite. Mais je n’ai vraiment pas été impressionné par cette équipe bruxelloise. Dans l’envie, il n’y avait pas photo entre les deux camps. On doit d’ailleurs garder cette mentalité pour les prochains matches. Au final, je suis content de ce qu’on a montré, surtout en deuxième période. Même en étant réduit à dix, on a réussi à se procurer des occasions. Il faut dire que l’on a été bien aidé par notre public. Et quand il pousse, je peux vous dire que l’on sent vraiment cette énergie sur le terrain. C’est vraiment dommage de ne pas avoir réussi à inscrire ce but qui, je pense, aurait été mérité. À la mi-temps, on s’était dit qu’on pouvait peut-être perdre ce match, mais qu’on devait revenir au vestiaire avec des crampes, en ne sachant plus marcher. Et c’est le cas, on a vraiment mouillé le maillot comme on devait le faire. On ne peut pas vraiment avoir de regrets, car on a donné tout ce qu’on pouvait… »