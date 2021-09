Lior Refaelov mécontent de l’état du terrain du Standard: «Comment peut-on saboter un match de cette façon?»

Le football n’est pas une science exacte. L’Union a pu s’en apercevoir ce samedi. Après un excellent début de saison face aux « grands » du championnat, on pouvait s’attendre à une rencontre nettement plus aisée pour elle face à Zulte Waregem, un concurrent plus modeste. D’autant que les Saint-Gillois ont évolué en supériorité numérique durant presque toute la rencontre. Mais il n’en fut rien, l’USG tremblant jusqu’au bout.