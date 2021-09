Inondations: le PS demande 600 millions au fédéral

C’est une demande inédite, à l’image de l’ampleur des inondations qui ont dévasté une partie de la Wallonie il y a deux mois. Ce matin, le PS, par l’entremise de son secrétaire d’Etat à la Relance, Thomas Dermine, déposera sur la table du Conseil des ministres une note invitant le pouvoir fédéral à « la prise en charge exceptionnelle de 50 % du financement des infrastructures régionales impactées » par les crues de la mi-juillet.

On parle ici des voies de communication détruites sous la pression de l’eau, des réseaux d’énergie dévastés, des écoles touchées, des dégâts dans les secteurs agricoles ou forestiers, etc. Coût de leur remise en état, selon les calculs du PS : environ 1,2 milliard d’euros (sur une facture totale estimée entre 3 et 4 milliards d’euros par le gouvernement wallon), dont le fédéral prendrait donc 50 % à sa charge, soit 600 millions d’euros. L’argent irait très largement (mais pas exclusivement) à la Wallonie, bien plus touchée que la Flandre par les crues estivales. Selon la note déposée par les socialistes francophones, les moyens débloqués par le fédéral resteraient gérés à l’échelon national, les Régions bénéficiaires se chargeant de la planification et de l’organisation des chantiers.