Anderlecht s’adjuge le Clasico contre le Standard, Charleroi chute à la dernière minute: ce qu’il faut retenir de la 8e journée de D1A

Anderlecht profite d’un Standard déforcé

Le Sporting d’Anderlecht a remporté le Clasico dimanche sur les terres du Standard. Un match qui a vite tourné au vinaigre pour les Rouches après l’exclusion d’Al-Dakhil après seulement sept minutes de jeu.

Refaelov a ouvert la marque pour les Mauves cinq minutes plus tard et plantait le seul but de la partie. Anderlecht avait ensuite la mainmise sur la rencontre et assurait les trois points et la victoire dans ce premier Clasico de la saison.