Mondiaux de cyclisme: les espoirs messieurs et les élites féminines entrent en piste

Lundi, les espoirs messieurs (10h40) et les élites féminines (14h40) disputeront leur contre-la-montre, entre Knokke-Heist et Bruges, des Championnats du monde de cyclisme sur route. Chez les dames, en l’absence des deux dernières championnes du monde de la discipline, l’Américaine Chloe Dygert (2019) et la Néerlandaise Anna van der Breggen (2020), la lutte sera ouverte entre la Suissesse Marlen Reusser, récente championne d’Europe, et les Néerlandaises Annemiek van Vleuten et Ellen van Dijk.

Le 9 septembre, à Trente, Reusser a mis fin à la suprématie néerlandaise sur le chrono des Championnats d’Europe en s’imposant devant Ellen van Dijk. Vice-championne du monde à Imola l’an passé, entre Van der Breggen et Van Dijk, et vice-championne olympique à Tokyo, derrière Van Vleuten et devant Van der Breggen, Reusser semble avoir toutes les cartes en mains pour s’offrir, à 29 ans, un premier titre mondial. Mais pour cela, elle devra à nouveau battre la concurrence néerlandaise.

Car Annemiek van Vleuten, 38 ans, et un palmarès déjà impressionnant, n’est pas encore rassasiée. Elle a déjà été championne du monde dans cet exercice en 2017 et 2018. L’an passé, elle avait aussi gagné la course en ligne. Et a donc devancé Reusser à Tokyo, alors qu’elle n’a pas pris part au chrono de l’Euro.