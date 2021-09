Coronavirus: la stigmatisation des non-vaccinés risque de les radicaliser, selon Bouchez

Le président du MR Georges-Louis Bouchez s’est inscrit en faux lundi contre les prises de parole ce week-end du Premier ministre libéral Alexander De Croo et du ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) pointant la responsabilité des non-vaccinés, et répété ses réticences à l’extension du pass sanitaire en Wallonie, à laquelle semble pourtant se résoudre le vice-président MR du gouvernement wallon Willy Borsus.

Les catégories sociales les moins vaccinées sont, à ses yeux, les plus précarisées et les moins informées, et celles-ci « ne seraient pas touchées par un pass dans un restaurant ou dans un opéra », estime-t-il. Il réclame de travailler sur la pédagogie et l’approche de proximité, tout en faisant observer que « l’on n’est encore nulle part » dans la vaccination obligatoire du personnel des soins de santé.